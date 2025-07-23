نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من عمرو السولية بعد انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق عمرو السولية، على خطوة انتقاله لصفوف سيراميكا كليوباترا بعد نهاية رحلته الحافلة مع الأهلي.

كتب السولية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “بسم الله نخوض دروبًا جديدة آملين من الله أن لا نتعثر، اللهم دروبًا تليق بعطائنا، ووصولًا يليق بجهدنا ورضًا بما قسمت لنا، وأن تنتهي خطواتنا بنهاياتٍ تُرضينا بإذن الله”.

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا، يوم الأربعاء، عن تعاقده الرسمي مع عمرو السولية في صفقة انتقال حر.

وكان السولية قد رحل عن الأهلي نهاية الموسم الماضي، بعد انتهاء عقده ليصبح لاعبا حرا في السوق الصيفية.