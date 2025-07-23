برشلونة يعلن صفقة راشفورد

برشلونة يعلن صفقة راشفوردأعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم تعاقده رسميا مع المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وذكر برشلونة في بيان على حسابه الرسمي في منصة إكس أن المهاجم الإنجليزي انضم للنادي لمدة موسم واحد بالاتفاق مع نادي مانشستر يونايتد مع حصول برشلونة على حق شراء عقد اللاعب عقب انتهاء فترة الإعارة في صيف العام 2026.

وأضاف البيان أن راشفورد سيكون أحد اللاعبين المهمين في صفوف النادي للموسم الرياضي 2025 - 2026.

وسيبدأ برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم مبارياته للموسم الرياضي الجديد في السادس عشر من أغسطس المقبل بمواجهة ريال مايوركا لحساب الجولة الأولى من المسابقة.