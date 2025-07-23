نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من عبد الله السعيد بعد تجديد عقده مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عبدالله السعيد، نجم خط وسط نادي الزمالك، سعادته بتجديد عقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين، مشيرًا إلى أن استمراره داخل النادي في هذا التوقيت يمثل خطوة مهمة ويضيف له الكثير على المستوى الكروي.

أول تعليق من عبد الله السعيد بعد تجديد عقده

وأضاف السعيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك: "التجديد لنادٍ بحجم الزمالك شرف كبير، وأسعى لاستغلال كل لحظة أرتدي فيها قميص هذا النادي من أجل تقديم الإضافة وتحقيق البطولات."

وشدد اللاعب المخضرم على أنه سيبذل أقصى جهد لديه، وسيعمل بروح الفريق الواحد مع زملائه، من أجل الظهور بالشكل الأمثل وإسعاد الجماهير التي وصفها بأنها "تستحق الكثير لما تقدمه من دعم دائم للفريق في جميع الظروف".

وأكد عبدالله السعيد أن الصفقات الجديدة تحتاج إلى الوقت والمساندة من اللاعبين الكبار من أجل الانسجام والتأقلم مع الأجواء داخل الفريق، مشيرًا إلى أن الجميع داخل الفريق سيعمل على مساعدتهم وتوفير المناخ المناسب للنجاح.

واختتم تصريحاته بتوجيه رسالة شكر خاصة لجماهير الزمالك، قائلًا: "أشكر جمهور الزمالك على دعمه المتواصل، ونتعهد لهم ببذل أقصى ما لدينا لتحقيق البطولات وإسعادهم في الموسم الجديد."