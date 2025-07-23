نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيف جعفر يتحدث عن أجواء معسكر الزمالك والصفقات الجديدة وطموحه الموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سيف فاروق جعفر، لاعب وسط نادي الزمالك، أن معسكر الفريق في العاصمة الإدارية يسير بشكل ممتاز، مشيدًا بالأجواء الإيجابية داخل المعسكر، ومدى التركيز الذي يظهره اللاعبون خلال المرحلة الحالية من الإعداد.

وقال سيف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر شاشة قناة الزمالك: "المعسكر جيد للغاية، والأجواء في العاصمة الإدارية رائعة، وكلنا نركز على أنفسنا من أجل تقديم 100% من مجهودنا لإسعاد جماهير الزمالك في الموسم المقبل."

وأشار نجم وسط الزمالك إلى أن الفريق يضع نصب عينيه التتويج بالبطولات في الموسم الجديد، مؤكدًا أن الاستعدادات تسير وفق رؤية فنية واضحة يقودها المدير الفني يانيك فيريرا.

وأضاف جعفر: "المدير الفني يانيك فيريرا يتعامل معنا بشكل مثالي، ويحرص على تطوير مستوانا في كل التفاصيل، وهذا يمنحنا دافعًا كبيرًا لتقديم أفضل ما لدينا."

وتحدث اللاعب عن الصفقات الجديدة، مشيرًا إلى أنها ستشكل إضافة قوية للفريق: "الصفقات الجديدة مميزة جدًا، وسنقدم لهم الدعم الكامل لمساعدتهم على التأقلم والنجاح داخل الفريق."

وعلى المستوى الشخصي، أوضح سيف فاروق جعفر أنه يتطلع للظهور بمستوى أفضل في الموسم المقبل، قائلًا: "أرغب في البناء على ما أنهيت به الموسم الماضي. بالفعل كانت هناك ظروف خاصة في بداية الموسم السابق منعتني من التألق، لكن الموسم الجديد سيكون مختلفًا تمامًا بإذن الله."