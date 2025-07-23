نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. ليفربول يضم إيكيتيكي من فرانكفورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح ليفربول الإنجليزي في الحصول على خدمات الفرنسي هوجو إيكيتيكي، وذلك لتدعيم مركز المهاجم الصريح، قبل بداية الموسم الجديد.

ليفربول يتعاقد مع الفرنسي إيكيتيكي

وأعلن ليفربول عبر موقعه الرسمي التعاقد مع الفرنسي هوجو إيكيتيكي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 23 عامًا عقدًا مع الريدز لمدة 6 مواسم، وتحديدًا حتى يونيو 2031، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن صفقة انتقال المهاجم الفرنسي إلى الريدز قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، ستكلف خزينة الريدز 95 مليون يورو.

وانضم هوجو إيكيتيكي إلى فرانكفورت الألماني في الصيف الماضي قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بمقابل 16.5مليون يورو.

وقدم المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 23 عامًا، موسمًا استثنائيًا مع فريقه الألماني، حيث خاض 48 مباراة بكافة المسابقات، سجل 22 هدفًا، وصنع 12 تمريرة حاسمة