نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يضم صفقة النصر الفاشلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مع المدافع السلوفاكي ديفيد هانكو، لاعب فينورد روتردام الهولندي، وذلك مقابل 30 مليون يورو رسومًا ثابتة إلى جانب إضافات مالية.

وجرى حسم الصفقة مع اللاعب بعد انهيار مفاوضاته مع النصر السعودي.

وكان هانكو وصل بالفعل إلى النمسا، حيث يقيم النصر معسكره التدريبي، لكن الفريق السعودي أبلغه هناك بفشل الصفقة.

وعزز أتلتيكو مدريد، الذي أنهى الموسم المنصرم للدوري الإسباني في المركز الثالث، صفوفه في الأسابيع الأخيرة، حيث تعاقد مع الظهير الأيمن مارك بوبيل من ألميريا الإسباني، والدولي الأرجنتيني تياغو ألمادا من بوتافوغو البرازيلي، ولاعب الوسط أليكس باينا من فياريال الإسباني، والظهير الأيسر الإيطالي ماتيو روجيري لاعب أتالانتا الإيطالي.

