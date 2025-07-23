راشفورد ثاني إنجليزي يرتدي قميص برشلونة منذ 1924

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أحمد جودة - القاهرة - يتطلع ماركوس راشفورد لإحياء تاريخ اللاعبين الإنجليز في برشلونة، بعدما بات ثاني لاعب فقط يرتدي قميص الفريق منذ عام 1924، وذلك بعد مواطنه الشهير غاري لينكر.

وأعلن برشلونة يوم الأربعاء تعاقده مع راشفورد بنظام الإعارة لمدة موسم قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ورصد تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو عددًا من اللاعبين الإنجليز الذين دافعوا عن ألوان برشلونة في سنواته الأولى، بين عامي 1899 و1920، خلال مباريات ودية كانت تُقام لأغراض تنظيمية، ورغم أنها لا تُحتسب رسميًا، إلا أن تلك الأسماء لا تزال حاضرة في تاريخ النادي.

ومن أبرز هؤلاء، آرنست ويتي الذي لعب بين 1899 و1901، والمهاجم غوردون فرانك باستو، وجيمس ألبيرت إيكيس الذي سجل ستة أهداف في 15 مباراة عام 1901، والمدافع تشارلز هيرفورد الذي شارك في لقاء واحد عام 1903.

كما خاض تشارلز والاس 99 مباراة بين 1908 و1911 وسجل 80 هدفًا، وشقيقه بيرسي والاس الذي سجل 66 هدفًا في 70 مباراة.

