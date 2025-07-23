نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل اتحاد جدة الرسمي أمام فنربخشة وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الفرنسي لوران بلان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق فنربخشة التركي بعد قليل في لقاء هام بينهم وديا بستاد البوفيرا البلدي ضمن معسكرهم التحضيري للموسم الجديد.

تشكيل اتحاد جدة أمام فنربخشة

حراسة المرمى: حامد الشنقيطي

خط الدفاع: سعد ال موسى، دانيلو بيريرا، معاذ فقيهي، أحمد شراحيلي.

خط الوسط: فابينيو، كانتي، اوناي هيرنانديز.

خط الهجوم: بيرجوين، موسى ديابي، كريم بنزيما.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وفنربخشة

ويمكن للجماهير العربية متابعة مباراة الاتحاد وفنربخشة الودية مباشرةً عبر منصة STC TV، بالإضافة إلى البث الحي على قناة نادي الاتحاد الرسمية على يوتيوب.