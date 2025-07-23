نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب خروج شحاتة من معسكر الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إذن من عبد الناصر محمد مدير الكرة بالتنسيق مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، بمغادرة معسكر الفريق المقام حاليًا بالعاصمة الإدارية نظرًا لوفاة زوجة شقيقه.

وخرج اللاعب من المعسكر عقب التدريب المسائي الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب نادي النادي، لحضور الجنازة.

وقام مدير الكرة بتوفير سيارة خاصة للاعب من أجل السفر إلى محافظة المنيا مسقط رأسه لحضور الجنازة.

وتقدم جميع أعضاء الجهاز الفني ولاعبي الفريق بالعزاء لمحمد شحاتة في وفاة زوجة شقيقه.