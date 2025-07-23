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أحمد جودة - القاهرة - أفاد الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، اليوم الأربعاء، عبر حسابه على منصة "إكس"، بأن نادي تشيلسي يحرز تقدمًا ملموسًا في مفاوضاته مع النجم الهولندي تشافي سيمونس بشأن الشروط الشخصية للعقد.

تشيلسي يقترب من ضم تشافي سيمونز في صفقة تقترب من الحسم

وأشار رومانو إلى أن سيمونس يُبدي حماسًا كبيرًا للانضمام إلى البلوز، في ظل محادثات مباشرة تُجرى حاليًا لحسم كافة التفاصيل المتعلقة بالعقد.

ويستعد تشيلسي لتكثيف تحركاته خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لفتح قنوات التفاوض الرسمية مع نادي لايبزيغ الألماني، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي لإتمام الصفقة بنجاح.