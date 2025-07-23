نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ليفركوزن يرفض رحيل تشاكا إلى الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إريك تن هاغ مدرب باير ليفركوزن أن غرانيت تشاكا عنصرا أساسيا في الفريق ولا يستطيع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أن يسمح للاعب وسط سويسرا بالرحيل وسط تقارير تربطه بالانتقال إلى سندرلاند.

وفقد ليفركوزن بالفعل صانع اللعب فلوريان فيرتز والمدافع جيريمي فريمبونغ بانتقالهما لليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما انتقل قلب الدفاع جوناتان تاه إلى بايرن ميونخ.

وارتبط اسم تشاكا لاعب أرسنال السابق بالانتقال إلى سندرلاند، إذ قال وكيل أعماله لوسائل إعلام ألمانية إن قائد سويسرا (32 عاما) لديه اتفاق مبدئي مع النادي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تن هاغ لوسائل إعلام ألمانية الثلاثاء: يمكن للوكيل أن يقول أي شيء. لكن هذا النادي خسر بالفعل ثلاثة لاعبين مهمين. لن نسمح برحيل أي لاعبين آخرين، هذا مستحيل. سيؤدي ذلك إلى إهمال هيكل وثقافة الفريق.

وأضاف: من الواضح أن غرانيت قائد، وقد وقع مع النادي لخمس سنوات ويتبقى له ثلاث سنوات في عقده. إنه مهم جدا بالنسبة لنا ولن نسمح له بالرحيل.

وساهم تشاكا في فوز ليفركوزن بالثنائية المحلية موسم 2023-2024، إذ فاز الفريق بأول لقب له في الدوري الألماني دون خسارة أي مباراة وفاز بكأس ألمانيا ووصل نهائي الدوري الأوروبي.

وشارك مع ليفركوزن في 99 مباراة وسجل ستة أهداف وقدم تسع تمريرات حاسمة.

وتولى تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق المسؤولية خلفا لتشابي ألونسو في مايو الماضي بعد رحيل المدرب الإسباني لتدريب ناديه السابق ريال مدريد.