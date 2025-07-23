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أحمد جودة - القاهرة - كشف موقع "توك سبورت" البريطاني، اليوم، أن نادي بايرن ميونخ الألماني عاد بعرض مالي كبير للتعاقد مع نجم ليفربول لويس دياز، تبلغ قيمته 70 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد رفض "الريدز" عرضًا سابقًا بلغ 58.5 مليون جنيه.

بايرن ميونخ يرفع عرضه لضم لويس دياز ويقترب من حسم الصفقة

ووفقًا للتقارير، يأمل العملاق البافاري أن يُقنع العرض الجديد إدارة ليفربول بالتخلي عن النجم الكولومبي، لا سيما في ظل تزايد الأنباء عن موافقة دياز على الشروط الشخصية مع النادي الألماني، والتي تتضمن راتبًا أعلى مما يتقاضاه حاليًا في أنفيلد.

يُذكر أن ليفربول تعاقد مع دياز في يناير 2022 مقابل 37.5 مليون جنيه إسترليني، ما يعني أن بيعه بهذا السعر سيمنح النادي أرباحًا مالية ضخمة.

ويسعى بايرن إلى تعزيز خطه الهجومي قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة مع غياب جمال موسيالا بسبب الإصابة، مما يفتح الباب أمام إتمام صفقة دياز سريعًا.