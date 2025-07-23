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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن عقد المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو جلسة مع اللاعب المالي إليو ديانج خلال معسكر تونس بطلب من المدير الرياضى للنادي محمد يوسف.

شبانة: ريبيرو يخمد ثورة ديانج

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن ديانج مشتت الذهن حاليا وقلق بشأن مستقبله مع الفريق ويرفض أي تفاوض معه حول تمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل قبل أن يعرف مدى أهمية دوره للفريق والاعتماد عليه كلاعب أساسي حيث يخشى اللاعب تكرار تجربته مع كولر الذي لم يعتمد عليه أساسيا.

وأضاف شبانة أن ريبيرو أكد لديانج أنه أحد أهم اللاعبين في قائمة الفريق وإنه ضمن خططه في الموسم المقبل لكن في نفس الوقت لا يوجد لاعب يضمن مركزه كأساسي قبل الاجتهاد في التدريبات والإداء القوي في الملعب.

واتم شبانة بأن إدارة الكرة في الأهلي ستحاول استغلال هذه الجلسة لاقناع اللاعب بالتجديد.