نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف الزمالك من أحمد فتوح بعد الأزمة الأخيرة مع جون ادوارد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن اخر تطورات ملف أزمة أحمد فتوح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وموقفه من البقاء أو الرحيل بعد التهرب من المعسكر التحضيري للموسم الجديد.

وقال أيمن عبدالعزيز ببرنامج اللعيب عبر mbc masr: "الكورة في مصر بشكل عام مفيهاش ضوابط وتقولي نام بدري عشان تصحى وتتمرن مع ناديك الساعة 6 وكل نادي بيحط ضوابطه حسب اللائحة وفي ناس فعلا مبتعرفش تنام بدري ودي كانت مشكلة فؤاد سلامة كان باك ليفت ولاعيب جامد أو ي أو ي بس مكنش بيعرف ينام بدري".

وأضاف: "وأنا شايف أن أحمد فتوح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غلطان فعلا ومش عايز حد من الجمهور يفسر كلامي غلط بس عشان هو عنده معسكر وسابه عشان حفلة بالساحل الشمالي بس مينفعش تقول عنه لازم يتعرض للبيع ولا يوجد شخص يعوضه بمركزه وأنا دربته على 3 4 فترات والمنتخب وهو محتاج للاحتواء وأنا كنت بتكلم معاه وموجود له علطول وعمره ما كان بيغيب ونفسيته مهم تكون كويسة ويكون عارف أنه لاعب كبير ودوره مهم مع الزمالك ككابتن لزمايله وبقى مثال للشباب ولازم يقلل حاجات كتير مش يمنعها ويقرر هو ينفذها امتى وازاي".

وصرح سيد عبد الحفيظ: "اكيد فيه لايحة تخص موقف أحمد فتوح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بس في نقطة مهمة لازم تكون في حساب اي مسؤول وهو بياخد اي قرار وهو الرصيد وهل دي أول مرة تاني مرة ولا حتى التالتة ولكن لما يكون عندي لاعيب أول مرة يغلط والتاني كل يوم غلطة فممكن يكون غلط بسيط بس انتا عمال تشيل وتعديله في تيجي في مرة تاخد قرار كبير تجاهه".