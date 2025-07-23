نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما يضم لاعب برايتون بنظام الإعارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقل المهاجم الآيرلندي الدولي إيفان فيرغوسون من برايتون الإنجليزي إلى روما الإيطالي، كما أعلن الناديان الأربعاء.

وظهر فيرغوسون (20 عامًا) إلى الأضواء في سن صغيرة بتسجيله 10 أهداف في صفوف برايتون موسم 2022 - 2023 الذي شهد أيضًا خوضه باكورة مبارياته الدولية مع منتخب بلاده.

سجل ثلاثية في مرمى نيوكاسل عندما كان في الثامنة عشرة، قبل أن يتراجع مستواه بسبب الإصابات المتتالية التي تعرض لها.

وعمومًا، خاض فيرغوسون 80 مباراة في صفوف برايتون وسجل 17 هدفًا، وأعير الموسم الماضي إلى وستهام اللندني، وخاض في صفوفه 8 مباريات من دون أن يسجل أي هدف.

وقال روما في بيان: «نادي روما سعيد بإعلان التعاقد مع إيفان فيرغوسون من برايتون. سينتقل فيرغوسون إلى روما على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء».

أما مدرب برايتون الألماني فابيان هورتسيلير فقال: «عانى فيرغوسون من أوقات صعبة خلال الموسم الماضي، لا سيما في ظل الإصابات التي لم تسمح له بخوض سلسلة طويلة من المباريات».

وأضاف: «لقد تخطى الإصابات، وعاد في حالة صحية جيدة، والآن يتطلع إلى اللعب باستمرار. إنها فرصة مثيرة في دوري قوي».