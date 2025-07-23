نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهيب عبد الهادي يكشف تفاصيل رحيل وسام أبو علي عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن اخر تطورات ملف مستقبل الفلسطيني وسام أبو علي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وموقفه من العودة أو الرحيل إلى صفوف نادي اخر والأقرب كولومبس الامريكي.

مهيب عبد الهادي يكشف تفاصيل رحيل وسام أبو علي عن الأهلي

وقال مهيب عبد الهادي بحلقة سابقة ببرنامج اللعيب عبر mbc masr: "عندي معلومة مهمة جدا تخص ملف مستقبل الفلسطيني وسام أبو علي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وأؤكد لكم عدم تواجده بمعكسر الفريق التحضيري للموسم الجديد".

وأضاف: "الفلسطيني وسام أبو علي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي يتواجد الآن بالدنمارك وينتظر حسم موقفه وهذه المعلومة لا يعلمها الا مجلس الإدارة وكل الكلام عن عروض الوصل والريان صحيح وفريق ريد بول ولكن يوجد نادي يتفاوض معه بقوة وهو كرو كولومبس الامريكي وهيرجع يوم الأحد".

وصرح سيد عبد الحفيظ: "لا يوجد تشابه بين ظروف رحيل زيزو عن الزمالك وترك وسام أبو علي للأهلي لأن زيزو خلص عقده واختار نادي تاني ووسام عقده مستمر سنوات ولا نعلم القرار الأخير وموقفه من الرحيل للفريق الامريكي وأنا لا امانع رغبة اي لاعب أنه يروح اي نادي في الدنيا ويكون واضح بشرط مياخدش من هيبة المكان وزعلي منه مش عشان عايز يحترف ولكن لا يحاول إنه يقلل من هيبة النادي وهو خارج منه وطالما بينه وبين النادي بتاعه عقود هيكون الطرف الاقوى وصاحب المال قوي ولو قرر هو ووكيله فسخ العقد في حالات معينة حسب اللوائح ولازم الأهلي يستفاد منه قبل ما يمشي وده حق وطريقة خروج وسام لا تناسب النادي".

