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أحمد جودة - القاهرة - اقترب النادي الأهلي من إتمام صفقة هجومية قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، باستعادة مهاجمه السابق أحمد حسن كوكا، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي لوهافر الفرنسي.

د حسن كوكا على أعتاب العودة للأهلي مجانًا.. صفقة هجومية تُعيد “الابن المُحترف” للقلعة الحمراء

وكشفت مصادر مطلعة أن محمد يوسف، المدير الرياضي للقلعة الحمراء، دخل في مفاوضات مباشرة مع كوكا، حيث تم الاتفاق مبدئيًا على بنود التعاقد، والذي سيمتد لمدة عامين، في انتظار التوقيع الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأبدى كوكا ترحيبًا كبيرًا بالعودة إلى بيته القديم، خاصة مع رغبته في إنهاء مسيرته الكروية داخل أسوار الأهلي، بعد سنوات طويلة من الاحتراف الخارجي في أوروبا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الأهلي لتعزيز خط الهجوم بخيارات ذات خبرة دولية، حيث يُعد كوكا من أبرز المهاجمين المصريين الذين خاضوا تجارب احتراف ناجحة في البرتغال وتركيا وفرنسا، إضافة إلى تمثيله المنتخب الوطني في العديد من البطولات القارية.