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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الوصل اليوم الأربعاء تعاقده مع المدافع غابرييل فاريتا قادمًا من بالميراس البرازيلي.

الوصل يتعاقد مع البرازيلي فاريتا

وقال الوصل عبر حسابه على "إكس": "مدافع جديد في القلعة الصفراء. البرازيلي غابرييل فاريتا وصلاوي.

"تعزيزًا لخط دفاع "الإمبراطور".. الوصل يتعاقد مع المدافع الشاب غابرييل فاريتا، قادمًا من بالميراس البرازيلي على أن يتم قيده ضمن فئة المقيمين".

وخاض فاريتا (20 عامًا) الموسم الماضي على سبيل الإعارة من بالميراس في الفيحاء السعودي.

وتأتي صفقة فاريتا بعد أن جدد الفريق عقد مدافع المغربي سفيان بوفتيني إضافة لقائده وهدافه فابيو دي ليما وذلك الشهر الماضي.

كما تعاقد النادي مع الجناح الكولومبي برايان بالاسيوس قادمًا من أتلتيكو مينيرو البرازيلي، وانفصل الوصل في مايو (أيار) الماضي عن المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش، الذي تولى المسؤولية في صيف 2023، ليتعاقد بعدها مع المدرب البرتغالي المخضرم لويس كاسترو.

واحتل الوصل المركز الرابع في دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي بينما فاز شباب الأهلي باللقب، وجاء الشارقة ثانيًا والوحدة ثالثًا.

وتأهلت الفرق الثلاثة الأولى إلى دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل.‭ ‬وبلغ الشارقة المسابقة القارية بعدما فاز بدوري أبطال آسيا 2 في الموسم المنصرم.

وسيلعب الوصل في دوري أبطال آسيا 2 في الموسم المقبل.

ويبدأ الوصل الموسم الجديد من الدوري المحلي عندما يستقبل بني ياس على أرضه في 17 أغسطس (آب) المقبل.