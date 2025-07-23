نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادًا لمباراة وادي دجلة الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خلال المران الصباحي اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار فترة الإعداد للموسم الجديد.

وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني على تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات لخوض تدريبات خططية في إطار البرنامج الموضوع لإعداد الفريق.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة بطولة الملعب تحت إشراف الجهاز الفني، وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين باستمرار وتصحيح الأخطاء.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق يوم 27 يوليو الجاري.

وكان الفريق فاز على رع وديًا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.

