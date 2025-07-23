نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. مدرب الأهلي يفاجئ الشناوي قبل ودية البنزرتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة فريق البنزرتي التونسي في الثامنة من مساء الجمعة القادم، وذلك في ختام معسكر إعداد الفريق بتونس.

مدرب الأهلي يمنح شوبير وسيحا فرصة المشاركة أمام البنزرتي

وعلم « دوت الخليج الرياضي » أن الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي، يتجه للاعتماد على الحارس مصطفى شوبير أمام البنزرتي، وكذلك إعطاء الحارس محمد سيحا الفرصة للمشاركة، مع إراحة محمد الشناوي.

وكشف المصدر أن الأقرب هو الاعتماد على شوبير وسيحا، أو إعطاء الفرصة للحراس الثلاثة بالمشاركة في المباراة الختامية بمعسكر تونس، لكن الاتجاه الأقرب هو الدفع بشوبير في التشكيل الأساسي، والاعتماد على سيحا في الشوط الثاني.

وخاض فريق الأهلي أمس أول مبارياته الودية أمام نظيره الملعب التونسي، وحقق فريق الأهلي الفوز برباعية مقابل هدف.

رباعية فريقنا أمس أمام الملعب التونسي 😍 ⚽️ pic.twitter.com/TNnSrIxBup — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) July 22, 2025

— ‏النادي الأهلي (@AlAhly)

وسافر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلى مدينة طبرقة بدولة تونس يوم الثامن عشر من شهر يوليو الجاري، لخوض معسكر إعداد قبل بداية الموسم الجديد.

ومن المقرر أن تعود بعثة فريق الأهلي إلى القاهرة بعد نهاية المعسكر بتونس، وذلك في السادس والعشرين من شهر يوليو الجاري.

يذكر أن الجهاز الفني اعتمد على الحارس مصطفى شوبير في شوط المباراة الأول أمام فريق الملعب التونسي، كذلك تم الدفع بالحارس محمد الشناوي في شوط المباراة الثاني.