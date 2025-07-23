نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انسحاب الهلال.. الأهلي يواجه القادسية في نصف نهائي السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق النادي الأهلي على المشاركة في كأس السوبر السعودي المقرر في هونغ كونغ خلال الفترة ما بين 19 إلى 23 أغسطس (آب) المقبل، ليخلف بذلك الهلال المنسحب لأسباب بدنية.

وسيخوض الأهلي مواجهة نصف النهائي أمام فريق القادسية وصيف بطل كأس الملك يوم 20 من الشهر المقبل.

وأعطى المدرب الألماني ماتياس يايسله إدارة النادي الضوء الأخضر للمشاركة لرغبته في الدخول للموسم الجديد.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن الأحد أنه تلقى رسميًا خطابًا من شركة نادي الهلال يؤكد اعتذار الفريق عن المشاركة في بطولة السوبر.

وأوضح الاتحاد السعودي أنه سيباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة، وذلك من خلال اللجان المختصة، مشيرًا إلى أن العمل سيجري بموجب اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس السوبر السعودي، وبعد استكمال الإجراءات التنظيمية من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد.

وأكد الاتحاد حرصه على احترام الأنظمة واللوائح المعتمدة، وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، استنادًا إلى نظامه الأساسي المُعتمد من الجمعية العمومية.

بينما أصدرت شركة نادي الهلال بيانًا صحافيًا فجر الاثنين أكدت فيه قرار الاعتذار عن عدم مشاركة الفريق الأول في بطولة السوبر.

وكان الهلال تأهل للمشاركة في البطولة بعد أن جاء وصيفًا في الدوري السعودي، إذ أوقعته قرعة البطولة في مواجهة القادسية بالدور نصف النهائي، بينما سيلاقي الاتحاد نظيره النصر.