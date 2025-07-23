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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية عبر “راديو أون سبورت”، أن نادي بيراميدز لم يُسدل الستار بعد على صفقة ضم حمدي فتحي، لاعب وسط فريق الوكرة القطري، مشيرًا إلى أن المفاوضات توقفت مؤقتًا لكنها لم تُلغَ نهائيًا.

شوبير: صفقة حمدي فتحي لم تُغلق تمامًا.. وبيراميدز يترقب اللحظة المناسبة!

وأوضح شوبير أن بيراميدز كان قريبًا جدًا من التعاقد مع اللاعب خلال الفترة الماضية، إلا أن بعض المستجدات المفاجئة أدت إلى تعليق الصفقة في اللحظات الأخيرة، دون أن يفقد النادي اهتمامه بضم فتحي.

وأضاف أن مسؤولي بيراميدز ما زالوا يضعون اللاعب ضمن أولوياتهم، وأن المفاوضات قد تعود في أي وقت إذا توافرت الظروف المناسبة للطرفين، خاصة أن اللاعب يحظى بتقدير كبير داخل الإدارة الفنية للفريق.

ويُعد حمدي فتحي أحد أبرز لاعبي الوسط في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وكان قد رحل عن الأهلي إلى الدوري القطري في صيف 2023، بعد مسيرة ناجحة مع القلعة الحمراء.

عودة المفاوضات المحتملة تُبقي اسم حمدي فتحي حاضرًا في دائرة الاهتمام خلال الميركاتو، خاصة في ظل سعي بيراميدز لتعزيز خط وسطه بلاعبين ذوي خبرة دولية.