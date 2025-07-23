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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات الأخيرة تحديثًا جديدًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، كشف خلاله عن قائمة الأندية الموقوفة بسبب نزاعات مالية وقانونية تتعلق بلاعبين ومدربين سابقين، لتتضمن 4 أندية مصرية في مرمى العقوبات.

فيفا يُعاقب 4 أندية مصرية دفعة واحدة.. والإسماعيلي في مهب الريح

وجاء على رأس القائمة نادي الإسماعيلي، الذي يعاني من أربع قرارات إيقاف دفعة واحدة، ما يضع الفريق في ورطة حقيقية تهدد بإيقاف القيد في حال عدم تسوية الملفات خلال المدة القانونية.

كما طالت العقوبات نادي فاركو، الذي صدر ضده قراران من “فيفا”، بالإضافة إلى مركز شباب تلا وإيسترن كومباني، اللذين نالهما قرار إيقاف لكل منهما.

ويُنتظر أن تتحرك إدارات هذه الأندية سريعًا لتسوية تلك القضايا، تفاديًا لتصعيد الموقف إلى عقوبات أشد قد تصل إلى خصم النقاط أو الهبوط، حال استمرار عدم الامتثال لقرارات الاتحاد الدولي.

تأتي هذه التطورات لتكشف عن أزمة متفاقمة في تعامل بعض الأندية مع ملفات اللاعبين والمدربين الأجانب، وتدق ناقوس الخطر بشأن أهمية الإدارة المالية والقانونية السليمة في الأندية المصرية.