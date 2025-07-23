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أحمد جودة - القاهرة - أثار أيمن دحمان، قائد نادي الصفاقسي التونسي، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما لمح إلى احتمال عودة النجم علي معلول إلى صفوف الفريق، في خطوة قد تُعيد الظهير الأيسر المخضرم إلى ناديه الأم بعد سنوات من التألق مع الأهلي المصري.

حارس الصفاقسي يلمّح لعودة علي معلول: “عودة القائد"

ونشر دحمان عبر حسابه على “إنستجرام” صورة جمعته بعلي معلول، وعلّق عليها قائلًا: “عودة القائد”، في إشارة واضحة إلى إمكانية عودة الدولي التونسي السابق إلى الصفاقسي، الذي انطلق منه نحو النجومية.

وتأتي هذه التلميحات في وقت تزداد فيه التكهنات حول مستقبل معلول، خاصة في ظل تقدمه في السن واقتراب نهاية مسيرته بعد رحيله القلعة الحمراء، ما يجعل فكرة العودة إلى فريقه الأول خيارًا واردًا بقوة.

يُذكر أن علي معلول يُعد أحد أبرز نجوم الأهلي في العقد الأخير، وساهم بشكل كبير في تتويج الفريق بالعديد من البطولات المحلية والقارية.