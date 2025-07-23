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أحمد جودة - القاهرة - طمأن الإعلامي أحمد شوبير جماهير الكرة المصرية على الحالة الصحية لحسن شحاتة، المدير الفني التاريخي للمنتخب الوطني، بعد الوعكة الصحية التي ألمّت به مؤخرًا.

شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة بعد عملية جراحية ناجحة

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية عبر “راديو أون سبورت”، إن شحاتة خضع لعملية جراحية ناجحة بعد تعرضه لارتفاع حاد في نسبة “الصفراء”، ما تسبب له في مشاكل صحية بالمعدة، استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا وإجراء فحوصات دقيقة لتحديد السبب وتقديم العلاج المناسب.

وأضاف شوبير أن الفريق الطبي نجح في إجراء العملية بنجاح تام، مؤكدًا أن حالة “المعلم” الآن مستقرة، وسط اهتمام ومتابعة من العديد من رموز الكرة المصرية الذين حرصوا على الاطمئنان عليه.



وتأتي هذه الأنباء لتطمئن الشارع الرياضي المصري على أحد أبرز رموز التدريب في تاريخ الكرة المصرية، والذي قاد المنتخب الوطني لتحقيق ثلاثية كأس الأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010