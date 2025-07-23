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أحمد جودة - القاهرة - طمأن الكابتن فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق، جماهير الكرة المصرية على الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة، مؤكدًا أن حالته مستقرة بعد العملية التي أجراها مؤخرًا.

فاروق جعفر يكشف تطورات حالة حسن شحاتة.. ويبشّر جماهير الزمالك بموسم قوي



وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "تحدثت مع الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان عليه خلال زيارتي له بعد العملية والحمد لله حالته الصحية مستقرة الآن، وقد توافد العديد من نجوم الكرة المصرية لزيارته في المستشفى تقديرًا لمشواره الكبير في خدمة الكرة المصرية".

وفي سياق آخر، تحدث فاروق جعفر عن استعدادات الزمالك للموسم الجديد، مؤكدًا أن الفريق يمتلك عناصر مميزة في كافة المراكز، وأن المنافسة على بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا ستكون على رأس أولويات الموسم.

وأضاف: "الاستقرار الفني والإداري سيؤتي ثماره قريبًا، ويجب منح اللاعبين الثقة الكاملة والدعم الجماهيري حتى يتمكنوا من تقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب".

وأشاد جعفر بالصفقات الجديدة التي أبرمها النادي، مؤكدًا أنها ستضيف قوة كبيرة للفريق، لا سيما في ظل وجود عناصر الخبرة التي يمكن أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

كما نقل إشادة نجله سيف جعفر، لاعب وسط الفريق، بالقدرات التدريبية للمدير الفني البرتغالي فيريرا، مشيرًا إلى أن العمل الفني داخل الفريق يسير في الاتجاه الصحيح نحو موسم ناجح.