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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير، والذي يبث عبر إذاعة أون سبورت أف أم، بشأن مصير مركز حراسة المرمى في الأهلي، وما يدور داخل الجهاز الفني للفريق الأول في الموسم المقبل.

شوبير يفجر مفاجأة بشأن حارس مرمى الأهلي.. اللاعب خارج معسكر تونس

أكد شوبير قائلا: "جوزيه ريبيرو لا يريد حارس رابع مع الفريق خلال الفترة الجارية، المدرب الإسباني يكتفي بالثلاثي، الشناوي شوبير وسيحا".

وتابع: "الحارس مصطفى مخلوف لا يتدرب مع الفريق الأول في الفترة الحالية، كذلك لم يدخل فترة إعداد في معسكر الأهلي المقام بدولة تونس".

وأختتم شوبير حديثه قائلا: "مركز حراسة المرمى في الأهلي سيشهد منافسة شرسة خلال الموسم القادم، بين الثلاثي الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا".

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي في الثامنة من مساء الجمعة القادم نظيره البنزرتي التونسي في ختام معسكر إعداد الفريق بتونس.

يذكر أن فريق الأهلي خاض مباراة ودية أمام الملعب التونسي يوم الإثنين الماضي، ونجح في تحقيق الفوز برباعية مقابل هدف.

