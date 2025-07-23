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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد فضل، عضو لجنة التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، عن كواليس خطط الانتدابات في عام 2018، مؤكدًا أن الإدارة كانت تضع أسماء مميزة على طاولة التفاوض، في مقدمتهم إمام عاشور، وعمر مرموش، وطاهر محمد طاهر، بالإضافة إلى حارس المرمى محمد عواد.

محمد فضل يكشف: الأهلي وضع إمام عاشور على راداره منذ 2018

وقال فضل، خلال ظهوره على قناة “أون سبورت”، إن لجنة التعاقدات كانت تسعى لبناء فريق للمستقبل، مشيرًا إلى أن التفاوض مع عواد لم يكتمل في النهاية بسبب تفضيل النادي منح الفرصة لمصطفى شوبير، الذي كان حينها أحد أبرز حراس قطاع الناشئين.

وأكد فضل أن فكرة ضم إمام عاشور لم تكن وليدة اللحظة، بل كانت جزءًا من رؤية طويلة المدى تهدف لضم عناصر شابة تملك إمكانيات فنية عالية، وهو ما يعكس دقة التخطيط داخل القلعة الحمراء في ذلك الوقت