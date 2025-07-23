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أحمد جودة - القاهرة - بدأ النادي الأهلي تحركاته الجادة للتعاقد مع مهاجم أجنبي شاب، عقب رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، مستهدفًا تدعيم خط الهجوم دون التأثير على القائمة الأساسية للفريق، التي تضم بالفعل خمسة لاعبين أجانب.

الأهلي يتحرك سرًا لضم مهاجم أجنبي شاب بعد رحيل وسام أبو علي

التحرك الجديد يأتي ضمن استراتيجية الأهلي الذكية، التي تمزج بين استثمار اللوائح المحلية واستقطاب العناصر الواعدة، حيث يسعى النادي لاستغلال بند “القيد تحت السن” لقيد لاعب جديد دون الحاجة للاستغناء عن أي نجم من الأجانب الحاليين، وعلى رأسهم أشرف بن شرقي، أليو ديانج، ومحمد علي بن رمضان.

هذه الخطوة تعكس رغبة الجهاز الفني والإدارة في الحفاظ على الاستقرار الفني للفريق، وتضمن جاهزية هجومية قوية خلال منافسات الموسم المقبل.