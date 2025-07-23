الرياضة

تامر عبد الحميد: هناك فجوة كبيرة بين الأهلي والزمالك.. الأحمر يتوج بدوري الأبطال كل إثنين وخميس

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تامر عبد الحميد: هناك فجوة كبيرة بين الأهلي والزمالك.. الأحمر يتوج بدوري الأبطال كل إثنين وخميس

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أحمد جودة - القاهرة - أكد تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق بإنه على تواصل مستمر مع مسؤولي النادي على الرغم من انتقاده لعمل مجلس الإدارة.

تامر عبد الحميد: هناك فجوة كبيرة بين الأهلي والزمالك.. الأحمر يتوج بدوري الأبطال كل إثنين وخميس

وقال عبد الحميد في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" الذي تقدمه سهام صالح لقناة ON: "أنا على تواصل مع مسؤولي النادي وعلاقتي بهم جيدة وانتقاداتي من أجل مصلحة الزمالك فقط لا غير والكل يعرف ذلك".

وتابع: "أين استراتيچية چون إدوارد؟ غير معلنة للكل.. أنا أحترم چون شخص يرغب في النجاح أقدر ذلك؛ ولكن لم يكشف لنا عن أهدافه، وايضًا مجلس الإدارة لم يكشف لنا".

وواصل: "أين أبناء الزمالك؟ في المقابل المنافس الأهلي عيّن مدير رياضي من أبناء الأهلي ويقود إدارات بها لاعبين من ولاد النادي".

وأكمل: "الفجوة تزداد بيننا وبين الأهلي، الأهلي يقابل لابورتا من أجل يبدأ في ملعبه من حيث انتهى برشلونة، الأهلي يحصل على دوري أبطال إفريقيا أثنين وخميس، الأهلي لديه ٥ فروع يا سادة".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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