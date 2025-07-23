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أحمد جودة - القاهرة - أكد تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق بإنه على تواصل مستمر مع مسؤولي النادي على الرغم من انتقاده لعمل مجلس الإدارة.

تامر عبد الحميد: هناك فجوة كبيرة بين الأهلي والزمالك.. الأحمر يتوج بدوري الأبطال كل إثنين وخميس

وقال عبد الحميد في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" الذي تقدمه سهام صالح لقناة ON: "أنا على تواصل مع مسؤولي النادي وعلاقتي بهم جيدة وانتقاداتي من أجل مصلحة الزمالك فقط لا غير والكل يعرف ذلك".

وتابع: "أين استراتيچية چون إدوارد؟ غير معلنة للكل.. أنا أحترم چون شخص يرغب في النجاح أقدر ذلك؛ ولكن لم يكشف لنا عن أهدافه، وايضًا مجلس الإدارة لم يكشف لنا".

وواصل: "أين أبناء الزمالك؟ في المقابل المنافس الأهلي عيّن مدير رياضي من أبناء الأهلي ويقود إدارات بها لاعبين من ولاد النادي".

وأكمل: "الفجوة تزداد بيننا وبين الأهلي، الأهلي يقابل لابورتا من أجل يبدأ في ملعبه من حيث انتهى برشلونة، الأهلي يحصل على دوري أبطال إفريقيا أثنين وخميس، الأهلي لديه ٥ فروع يا سادة".