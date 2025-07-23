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أحمد جودة - القاهرة - أبدى تامر عبدالحميد نجم نادي الزمالك استيائه من تراجع مستويات الفارس الأبيض في المواسم الأخيرة.. حيث إنه تراجع للمركز الثالث في الدوري وهو أمر غير مقبول للزملكاوية.

تامر عبد الحميد عن جون إدوارد: هل هناك زملكاوي يستطيع أن يدير ملف الكرة في الأهلي؟

وقال تامر عبدالحميد في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" الذي تقدمه سهام صالح عبر قناة أون: "كنت أتألم عندما يقول لي صديق أهلاوي الزمالك بيحصل على المركز الثاني فقط، الأن اصبحنا في المركز الثالث والوضع قد يزداد سوءً في الموسم المقبل ونهبط لمراكز أقل".

وتابع: "يقال أن چون إدوارد أهلاوي، هل هناك زملكاوي يستطيع أن يدير ملف الكرة في الأهلي؟!".

وتابع: "أين استراتيچية چون إدوارد؟ غير معلنة للكل.. أنا أحترم چون شخص يرغب في النجاح أقدر ذلك؛ ولكن لم يكشف لنا عن أهدافه، وايضًا مجلس الإدارة لم يكشف لنا".

وواصل: "أين أبناء الزمالك؟ في المقابل المنافس الأهلي عيّن مدير رياضي من أبناء الأهلي ويقود إدارات بها لاعبين من ولاد النادي".

وأكمل: "الفجوة تزداد بيننا وبين الأهلي، الأهلي يقابل لابورتا من أجل يبدأ في ملعبه من حيث انتهى برشلونة، الأهلي يحصل على دوري أبطال إفريقيا أثنين وخميس، الأهلي لديه ٥ فروع يا سادة".