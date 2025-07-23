الرياضة

تامر عبد الحميد: لو ملحقناش حسام عبد المجيد هيروح الأهلي

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تامر عبد الحميد: لو ملحقناش حسام عبد المجيد هيروح الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد تامر عبدالحميد بإدارة الأهلي ووصفها بإنها "واعية وراشدة ومحترمة" يهمها فقط مصلحة ناديها.

تامر عبد الحميد: لو ملحقناش حسام عبد المجيد هيروح الأهلي

وقال تامر عبدالحميد في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" الذي يقدمه سهام صالح عبر قناة أون: "الأهلي يعمل من أجل مصلحته، وأدعم وجود أبناء الزمالك كميدو وحازم إمام في التجربة الحالية".

وواصل: "لو ملحقناش حسام عبدالمجيد هيروح الأهلي".

وأكمل: "أنا عايز أخد دوري وأحصل على أبطال إفريقيا واتأهل لكأس العالم للأندية".

وواصل" "ترشحي في انتخابات الزمالك وارد مستقبلًا، ولدي شعبية كبيرة وسط أعضاء الجمعية العمومية".

 


وأردف: "أين أبناء الزمالك؟ في المقابل المنافس الأهلي عيّن مدير رياضي من أبناء الأهلي ويقود إدارات بها لاعبين من ولاد النادي".

وأكمل: "الفجوة تزداد بيننا وبين الأهلي، الأهلي يقابل لابورتا من أجل يبدأ في ملعبه من حيث انتهى برشلونة، الأهلي يحصل على دوري أبطال إفريقيا أثنين وخميس، الأهلي لديه ٥ فروع يا سادة".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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