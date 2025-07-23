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أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف قاسم، نجم الكرة المصرية السابق، أن جراديشار مهاجم الأهلي، يمتلك قدرات مختلفة تمامًا عن زميله محمد شريف، موضحًا أن جراديشار يُجيد اللعب في مركز "تحت المهاجم" وليس كمهاجم صريح، وهو ما يمنح الجهاز الفني خيارات متنوعة من الناحية التكتيكية.

أشرف قاسم: جراديشار مختلف عن شريف..ووفرة الأجنحة تجبر الأهلي على تغيير الخطة

وقال قاسم، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 1:

"جراديشار لاعب جوكر، يقدر يلعب في أكثر من مركز، وده شيء مهم لأي مدرب. وجوده ممكن يغير شكل الأهلي هجوميًا، خاصة مع وفرة اللاعبين في مراكز الأجنحة".

وأضاف:

"من وجهة نظري، الأهلي قد يعتمد على 3 لاعبين في الخط الخلفي خلال بعض مباريات الدوري، علشان يفتح مساحات أكتر قدام ويستغل عدد أكبر من المهاجمين اللي عنده، خصوصًا إن الفريق حاليًا يمتلك عناصر هجومية قوية".