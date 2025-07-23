نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف قاسم ينتقد تقييمات السوق المصري ويوجه رسالة نارية لأحمد فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد أشرف قاسم، نجم الكرة المصرية السابق، ما وصفه بـ "التقييمات غير المنطقية" للاعبين في سوق الانتقالات المصري، مشيرًا إلى أن الأندية أصبحت تدفع أرقامًا مبالغ فيها دون مراعاة لمعايير فنية أو خبرات حقيقية.

أشرف قاسم ينتقد تقييمات السوق المصري ويوجه رسالة نارية لأحمد فتوح

وقال قاسم، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 1: "أحمد فتوح وأحمد عبد القادر عندهم إمكانيات كبيرة، والصفقتين ممكن ينجحوا لو انتقل الثنائي للأهلي والزمالك، ولكن المشكلة إننا بقينا نشتري لاعب عنده 20 سنة بـ20 مليون، ونروح ندفع 100 مليون في لاعب عمره 30 أو 35 سنة، وده غير منطقي تمامًا".

وأضاف: "المفروض اللاعب اللي بيتدفع فيه رقم كبير يكون مجرب، لعب تحت ضغط، وشارك في مباريات دولية ودية أو رسمية مع منتخب بلده، لكن دلوقتي لاعبين كتير مستواهم متوسط، والناس بتطلب منهم يبقوا سوبر بمجرد انضمامهم، وده ظلم ليهم وللنادي كمان".

وعلق على أزمة أحمد فتوح الأخيرة، قائلًا: "ليه بتكدب وتقول (عمك) وكده؟ قبل كده حصلتلك أزمة كبيرة، والناس كلها وقفت في ضهرك. ماينفعش تضيع كل النعم اللي في إيدك بالطريقة دي".

واختتم قاسم تصريحاته بتسليط الضوء على أزمة مركز الظهير الأيمن في الزمالك، قائلًا: "الزمالك محتاج باك رايت بشكل واضح في الانتقالات الحالية، والغريب إن الإدارة بتفكر ترجع أحمد عيد اللي مشي قبل كده، وده معناه إن مكنش فيه رؤية واضحة من البداية، وبيأكد وجود خلل في التخطيط".