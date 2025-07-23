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أحمد جودة - القاهرة -

تحرك أتلتيكو مدريد لضم ظهير جديد عقب رفض خيسوس أريسو، لاعب أوساسونا، الانضمام إلى الروخيبلانكوس، مفضلا الانتقال إلى أتلتيك بيلباو.

خيسوس أريسو يقترب من الإنضمام لأتلتيكو مدريد

وبحسب ما أفادت به صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أتم أتلتيكو مدريد اتفاقًا مع ألميريا للتعاقد مع مارك بوبيل، الظهير الأيمن البالغ 22 عامًا، الذي كان ضمن خطط الروخيبلانكوس منذ فترة.

وكان أريسو الخيار الأساسي لتدعيم الجبهة اليمنى، وقد تم التوصل إلى اتفاق مع أوساسونا، إلا أن اللاعب اختار الانتقال إلى ملعب "سان ماميس"، ما دفع إدارة أتلتيكو لتفعيل خيار بديل كان قيد الدراسة مسبقًا.

وتوصل أتلتيكو لاتفاق مع ألميريا يحصل بموجبه الأخير على 12 مليون يورو كقيمة ثابتة، بالإضافة إلى متغيرات، وسيوقع الدولي الإسباني تحت 21 عامًا عقدًا لمدة 5 سنوات.

ولم يتم التوقيع بعد، إذ من المنتظر أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية اليوم الأربعاء، ما يعني أنه قد يكون تحت إمرة المدرب دييجو سيميوني بداية من يوم غد الخميس.

ويمتلك مارك بوبيل الجبهة اليمنى في منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، الذي تُوّج معه بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس العام الماضي.

ويُعرف بوبيل بقوته البدنية ونزعته الهجومية، ويبلغ طوله 190 سم، كما كان وولفرهامبتون قريبًا من التعاقد معه، وأبدى ميلان وبرشلونة اهتمامًا بضمه، لكن أتلتيكو مدريد سبق الجميع وتمكن من حسم الصفقة في وقت قياسي.