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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب خوسيه بوردالاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي خيتافي الإسباني، عن حزنه الكبير بسبب عدم التعاقد مع إبراهيم عادل نجم فريق بيراميدز السابق والجزيرة الإماراتي الحالي.

مدرب خيتافي: حزين لعدم تعاقدنا مع إبراهيم عادل.. وهذا رأيي في محمد صلاح

وقال بوردالاس في تصريحات له عبر برنامج " رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي: "كنا قريبين في الموسم الماضي من التوقيع مع إبراهيم عادل، ولكن لم يتم التوقيع وهذا أمر وارد في الانتقالات".

وأضاف: "كل شيء كان مميزا في إبراهيم عادل، شخصيته وسرعته كنا نعتقد أنه سوف يساعدنا كثيرا وعندما كان يلعب واحد ضد واحد كان سيحرز التفوق، وكان سيتعلم الكثير في الدوري الإسباني، وأنا دائما ما أراهن على نجاح هذه المواهب، أرى أنه كان سينمو ويتطور ولكنه قد ينجح في الحصول على فرصة أخرى في المستقبل".

وأوضح: "حزين لعدم التعاقد مع إبراهيم عادل في الموسم الماضي ولكن هذا هو حال كرة القدم، أتمنى أن تكون هناك فرصة أخرى للتعاقد معه، لأن اللاعبين المصريين قدموا صورة رائعة بالفترة الماضية".

وعن محمد صلاح أتم بوردالاس: "بالنسبة لمحمد صلاح هو لاعب عالمي ومعجب كثيرا بطريقة لعبه داخل وخارج الملعب، أداءه وقدرته على تقديم كل شيء مختلف، لقد أثبت أنه لاعب محترف".

