نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك القادمة ضمن معسكر العاصمة الإدارية التحضيري للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء نظيره فريق وادي دجلة يوم الجمعة القادم الموافق 25 يوليو الحالي في لقاء هام بينهم بملعب العاصمة الادارية ضمن معسكرهم التحضيري للموسم الجديد من دوري نايل.

موعد مباراة الزمالك ووداي دجلة

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الزمالك ووادي دجلة مساء الجمعة في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: هاني ياسر، حسام عبد المجيد، مصطفي الزناري، علي نوفل.

خط الوسط: أحمد حمدي، سيف فاروق جعفر، حازم اسامة.

خط الهجوم: احمد شريف، عمرو ناصر، سيف الدين الجزيري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة

تردد قناة الزمالك

• التردد: 12092

• القمر الصناعي: النايل سات

• معامل الاستقطاب: رأسي

• معدل الترميز: 27500

• جودة القناة: HD

قناة اون سبورت 1.

• تردد القناة: 11861

• القمر الصناعي: النايل سات

• معامل الاستقطاب: افقي

• جودة القناة: HD

• معدل الترميز: 27500