نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد المتوقع أمام فنربخشة التركي وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي مع نظيره فريق فنربخشة التركي اليوم الأربعاء الموافق 23 يوليو الحالي في لقاء هام بينهم بملعب البوفيرا البلدي ضمن معسكرهم التحضيري بالبرتغال للموسم الجديد من دوري روشن.

موعد مباراة الاتحاد وفنربخشة

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد وفنربخشة مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام فنربخشة

حراسة المرمى: رايكوفيتش

- خط الدفاع: دانيلو بيريرا - سعد الموسى - حسن كادش - مهند الشنقيطي

- خط الوسط: فابينيو - كانتي - حسام عوار

- خط الهجوم: عبد الرحمن العبود - كريم بنزيما - موسى ديابي

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وفنربخشة

ويمكن للجماهير العربية متابعة مباراة الاتحاد وفنربخشة الودية مباشرةً عبر منصة STC TV، بالإضافة إلى البث الحي على قناة نادي الاتحاد الرسمية على يوتيوب.