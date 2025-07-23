نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والبنزرتي القادمة ضمن معسكر تونس التحضيري للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق البنزرتي التونسي يوم الجمعة الموافق 25 يوليو الحالي في لقاء هام بينهم وديا بالملاعب التونسية ضمن معسكر تونس التحضيري للموسم الجديد من دوري نايل.

موعد مباراة الأهلي والبنزرتي

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والبنزرتي مساء الجمعة في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنزرتي

تردد قناة الأهلي

القمر: نايل سات

التردد: 11747

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

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