نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وفنربخشة الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، في مواجهة قوية أمام نظيره فنربخشة التركي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 23 يوليو الجاري، وديا ضمن استعدادات الموسم الجديد.

موعد مباراة الاتحاد ضد فنربخشة التركي وديًا

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة الاتحاد وفنربخشة التركي مساء اليوم الأربعاء، الموافق 23 من شهر يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ على ملعب «بلدية ألبوفيرا.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد فنربخشة التركي

ولم نعلن أي قناة عربية عن بث مباراة الاتحاد ضد فنربخشة، ولكن سيتم إذاعة اللقاء على الهواء مباشرة عبر منصة STC بشكل حصري.