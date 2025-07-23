نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكومو الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، مع نظيره فريق كومو، مساء اليوم الأربعاء الموافق 23 يوليو الجاري، في المباراة الودية التي ستقام استعدادًا للموسم الجديد.

موعد مباراة الأهلي ضد كومو الودية

وسيتم انطلاق مباراة الأهلي السعودي ضد كومو الإيطالي، مساء الأربعاء 23 يوليو 2025، استعدادًا استعدادًا للموسم الجديد، على ملعب جوزيبي سينيجاليا في إيطاليا، وذلك عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت الإمارات.

وكان فريق أهلي جدة، نجح في تحقيق الفوز على نظيره تيرول النمساوي بنتيجة 2-1، في المباراة الودية الأولى التي أقيمت بينهما.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد كومو

وستذاع مباراة الأهلي وكومو، الودية على الهواء مباشرة عبر منصة STC TV.