نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان ضد آرسنال الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 23 يوليو الجاري، مواجهة ودية من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، مع نظيره ميلان الإيطالي، استعدادًا للموسم الجديد.

موعد مباراة أرسنال ضد ميلان الودية

ومن المنتظر أن تقام مباراة ميلان وآرسنال الودية مساء اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، على الملعب الوطني في سنغافورة.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت السعودية ومصر، الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد ميلان الودية

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة أرسنال ضد ميلان، مساء اليوم الأربعاء على قنوات أبو ظبي الرياضية، والشارقة الرياضية التي أعلنت حصولها على حقوق المباريات الودية.