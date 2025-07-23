نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وفيسيل كوبي الودية استعدادًا للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتشوف عشاق البلوجرانا في جميع أنحاء العالم لمعرفة أول مباراة ودية يلعبها الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني استعدادا لمنافسات الموسم الجديد 2025-2026.

ويلتقي نادي برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك مع نظيره فيسيل كوبي وديًا يوم الأحد المقبل الموافق السابع والعشرين من شهر يوليو الجاري على ملعب "نوفير".

موعد مباراة برشلونة ضد فيسيل كوبي الودية

تنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة ضد فيسيل كوبي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، الثانية ظهرًا بتوقيت الإمارات، الحادية عشر صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فيسيل كوبي الودية

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد فيسيل كوبي يوم الأحد المقبل، عبر موقع وتطبيق DAZN APP، الناقل الحصري لهذا اللقاء الودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.