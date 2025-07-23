نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وميلان الودية القادمة استعدادًا للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء السبت المقبل الموافق السادس والعشرين من شهر يوليو الجاري مواجهة ودية نارية بين فريقي ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة محمد صلاح مع نظيره اي سي ميلان، وذلك في إطار لقاء ودي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد 2025-2026.

موعد مباراة ليفربول ضد ميلان الودية

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ليفربول ضد ميلان يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ميلان الودية

تذاع مباراة ليفربول ضد ميلان يوم السبت المقبل، عبر شبكة قنوات SSC السعودية الناقل الحصري لهذا اللقاء الودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تذاع أيضًا على قناة أبوظبي الرياضية والشارقة.