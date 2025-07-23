نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنتر ميامي القادمة ضد سينسيناتي في الدوري الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي مع نظيره سينسيناتي يوم الأحد المقبل 27-7-2025، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ويحتضن ملعب "تشيس فيلد"، هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي إنتر ميامي وسينسيناتي يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الأمريكي.

موعد مباراة إنتر ميامي ضد سينسيناتي في الدوري الأمريكي

تبدأ أحداث مباراة إنتر ميامي ضد سينسيناتي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، الثالثة صباحًا بتوقيت الإمارات، الثانية عشر صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ترتيب فريقي إنتر ميامي وسينسيناتي في الدوري الأمريكي

يحتل إنتر ميامي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 41 نقطة، بعد الفوز في 12 مباراة والتعادل في 5 لقاءات وخسارة 4 مواجهات، فيما يحتل فريق سينسيناتي صدارة الترتيب برصيد 48 نقطة، بعد الفوز في 15 مباراة والتعادل في 3 لقاءات وخسارة 6 مواجهات.