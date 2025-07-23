نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الودية للأندية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد العديد من الفرق والأندية حول العالم للموسم الجديد 2025-2026، وذلك من خلال إقامة معسكرات أو إبرام صفقات ومباريات ودية.

مواعيد أهم مباريات اليوم الودية للأندية

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» أبرز مباريات اليوم الأربعاء الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو، والتي ستكون على النحو التالي:

أرسنال الإنجليزي ضد ميلان الإيطالي

الساعة 2:30 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة:SSC HD1، أبوظبي الرياضية،

On time Sports HD1، الشارقة الرياضية، عمان الرياضية.

الأهلي السعودي ضد كومو الإيطالي

الساعة: 9:30 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة: STC Tv.

الاتحاد السعودي ضد فنربخشة التركي.

الساعة 10 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة: STC TV.