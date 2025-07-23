نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وكومو الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الأهلي السعودي لمواجهة نظيره الإيطالي فريق كومو، وذلك في إطار معسكر إعداد فريق أهلي جدة في إيطاليا، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي وكومو الودية والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تنقل المباراة عبر منصة STC Tv السعودية، الناقل الحصري لمباريات الفرق السعودية خلال فترة التحضير للموسم الجديد.

ويشارك فريق الأهلي السعودي في بطولة كومو الودية، رفقة سيلتيك الاسكتلندي وفريق اياكس الهولندي ونظيره كومو الإيطالي.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب جوزيبي سينيجاليا، وذلك بعد الفوز في المباراة الماضية أمام فريق تيرول النمساوي بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن فريق الأهلي السعودي سيشارك في بطولة كأس السوبر السعودي، وذلك بعد اعتذار الهلال عن المشاركة في النسخة القادمة.