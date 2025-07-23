نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الأهلي بديلًا للهلال في كأس السوبر السعودي 2025 بعد انسحاب الزعيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعديل رسمي في قائمة الأندية المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي 2025، حيث تقرر مشاركة النادي الأهلي بدلًا من نادي الهلال، الذي أعلن انسحابه رسميًا من البطولة.

الأهلي بديلًا للهلال في كأس السوبر السعودي 2025

وجاء هذا القرار بعد اعتذار الهلال عن خوض منافسات السوبر، في ظل الضغوط الكبيرة التي تعرض لها الفريق خلال الموسم الكروي الماضي، وهو ما دفع إدارة النادي إلى طلب الإعفاء من المشاركة، حفاظًا على جاهزية الفريق للموسم الجديد.

وكان من المقرر أن يلتقي الهلال مع فريق القادسية يوم 20 أغسطس الجاري، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2025، إلا أن انسحابه أفسح المجال للنادي الأهلي، الذي تلقى بالفعل خطابًا رسميًا من الاتحاد السعودي يُخطره بتأكيد مشاركته بديلًا عن الهلال.

وبناءً على هذا التعديل، ستكون مواجهة نصف النهائي الأولى بين الأهلي والقادسية، بينما تجمع المباراة الثانية بين النصر والاتحاد في قمة مرتقبة ضمن نفس الدور، تمهيدًا للوصول إلى المباراة النهائية وحسم لقب النسخة الجديدة من البطولة.