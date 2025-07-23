"مفاجأة للجمهور الأبيض".. أسباب فشل صفقة انتقال تيدي أوكو إلى الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، عن الكواليس الكاملة وراء تعثّر صفقة التعاقد مع اللاعب تيدي أوكو، نجم فريق لوزيرن السويسري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم اقتراب الإعلان الرسمي عن انضمامه.

أسباب فشل صفقة انتقال تيدي أوكو إلى الزمالك

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك كانت قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب وناديه السويسري بشأن ضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، إلا أن المفاوضات تعثرت في اللحظات الأخيرة بسبب المبالغة المالية من جانب لوزيرن، وذلك بعد دخول نادي الرياض السعودي على خط المفاوضات وتقديم عرض مغرٍ لضم اللاعب، ما دفع النادي السويسري إلى رفع مطالبه المالية بشكل مفاجئ، وهو ما لم يوافق عليه مسؤولو الزمالك، لتتوقف الصفقة بشكل نهائي.

وفي تطور آخر، أشار نفس المصدر إلى أن الزمالك كان يدرس الانسحاب من الصفقة لأسباب طبية أيضًا، حيث تم الاطلاع على السجل الطبي للاعب تيدي أوكو، وتبيّن أنه يعاني من تاريخ طويل من الإصابات المتكررة، كما أن الفحوصات الطبية المبدئية لم تكن مطمئنة، مما دفع الإدارة إلى تجميد المفاوضات بشكل رسمي.