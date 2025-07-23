نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مفيش كوبري".. تعليق مثير من الغندور على صفقة إبراهيم عادل للجزيرة الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق، الجدل بتعليقه على صفقة انتقال اللاعب إبراهيم عادل، نجم بيراميدز السابق، إلى نادي الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تعليق مثير من الغندور على صفقة إبراهيم عادل للجزيرة الإماراتي

وكان نادي الجزيرة الإماراتي قد أعلن رسميًا، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع إبراهيم عادل قادمًا من صفوف بيراميدز، في صفقة أثارت الكثير من التساؤلات على مواقع التواصل.

وفي منشور عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»، كتب الغندور قائلًا: «الجزيرة الإماراتي يعلن التعاقد مع إبراهيم عادل.. بس مافيش كوبري عشان صاحب بيراميدز الإماراتي سالم الشامسي»، في إشارة واضحة منه إلى أن الصفقة تمت بشكل مباشر دون تدخل وسطاء أو انتقالات تمهيدية داخل الدوري المصري، كما جرت العادة في صفقات مشابهة.

ويُشار إلى أن الجزيرة الإماراتي يضم في صفوفه النجم المصري محمد النني، لاعب وسط منتخب مصر، ما يجعل إبراهيم عادل ثاني لاعب مصري ينضم للفريق الإماراتي خلال الموسم الحالي.

الجدير بالذكر أن إبراهيم عادل، البالغ من العمر 24 عامًا، قد شارك في 35 مباراة مع بيراميدز في الموسم الماضي، أحرز خلالها 15 هدفًا وصنع 12 آخرين، ليعد من أبرز نجوم الفريق وصناع اللعب في الدوري المصري مؤخرًا.